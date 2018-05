Nur noch acht Kandidatinnen haben die Chance, am 24. Mai Germany's next Topmodel zu werden. Kurz vor dem Halbfinale wartet auf die Truppe aber noch das extremste Shoot-Out der Staffel, nach dem sich gleich zwei Mädels verabschieden müssen. Ein Fotoshooting mit Supermodel Alessandra Ambrosio (37) und ein Walk mit Dragqueens zählen ebenfalls zu den Herausforderungen. Doch wer meistert die Aufgaben am besten und holt sich in zwei Wochen sogar den Sieg?

Julianna (20) hat momentan sicher die größten Chancen, denn die 20-Jährige zieht einen wichtigen Auftrag nach dem anderen an Land: In der vergangenen Woche schnappte sich die Hobbysängerin den Maybelline-Job. Ihr Kunden-Konto ist damit schon wieder gewachsen, denn sie überzeugte schon ABOUT YOU und Deichmann. Christina (21) und Pia (22) müssen sich aber nicht verstecken, denn auch sie wurden schon häufiger gebucht. Sally (17) hat seit ihrem erfolgreichen Start schon länger eine Durststrecke.

Klaudia (21), Sara (24), Jennifer (23) und Toni (18) droht hingegen das Aus beim Shoot-Out. Toni zeigte in der vergangenen Woche eine schlechte Leistung und wackelt deshalb. Die drei anderen GNTM-Girls konnten hingegen bisher noch keinen Kunden für sich gewinnen. Wer ist eure Favoritin? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / julianna.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Julianna in München

Instagram / sally.topmodel.2018 Sally von "Germany's next Topmodel" 2018

Instagram / sara.topmodel.2018 Sara Leutenegger, bekannt aus GNTM

