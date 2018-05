Hat sie den ersten Liebeskummer besiegt? Vor wenigen Tagen schockte Lena Gercke (30) ihre Fans mit bitteren Trennungs-News: Die Laufstegschönheit und ihr Freund Kilian Müller-Wohlfahrt gehen nach zwei Jahren Beziehung getrennte Wege. Schon länger soll es bei den beiden gekriselt haben, aber eine neue Liebe sei nicht im Spiel gewesen. Nun sucht Lena die Zerstreuung und kommt sportlich auf andere Gedanken!

Vergangenen Sonntag machte die 30-Jährige einen Ausflug zum Tennisfinale der BMW Open in München. Als Markenbotschafterin des Fahrzeugherstellers saß sie natürlich in der ersten Reihe und bejubelte Alexander Zverev zu seinem Sieg. Nach dem Match postete die blonde Beauty einen Schnappschuss auf Instagram und posierte zusammen mit dem Sieger und ihrem guten Freund Thomas Hayo. "Super Tag bei dem BMW Open Finale! Herzlichen Glückwunsch an den Champion und es war schön dich wiederzusehen Thomas!", schrieb Lena unter ihrem Post.

Kurz nach dem Liebes-Aus schien es der Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2006 allerdings nicht so gut zu gehen. Auf einem schwarz-weißen Bild in ihrer Insta-Story wirkte eine ziemlich lässig gekleidete Lena weniger lebhaft als sonst und versteckte ihre scheinbar müden Augen hinter einem Sonnenbrillen-Emoji.

Instagram / lenagercke Thomas Hayo, Lena Gercke und Alexander Zverev

Brian Dowling/Getty Images Lena Gercke

Instagram / lenagercke Lena Gerckes Instagram-Story

