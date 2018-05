Sie war einer DER Hingucker auf der diesjährigen Met Gala! Katy Perry (33) verzückte vergangenen Montag die Fotografen allerdings nicht nur mit ihrem opulenten Outfit, sondern auch mit der einen oder anderen Rundung. Selbst die üppigen Flügel ihres Engelkostüms schafften es nicht, die Aufmerksamkeit vollständig von der Körpermitte der Sängerin abzulenken. Versteckte Katy etwa einen Babybauch unter ihrem goldigen Look?

Der Auftritt der On-Off-Freundin von Orlando Bloom (41) sorgte auf Twitter für wilde Spekulationen. Denn nicht nur die kleine Wölbung unter Katys Kleid lässt auf die anderen Umstände der "Roar"-Interpretin vermuten, sondern auch ein paar verdächtige Gesten: "Wartet, ist Katy Perry schwanger? Sie hält ihre Hände so komisch um den Bauch", "Seht ihr diesen Bauch? Katy Perry ist schwanger" oder "Katy sieht ziemlich schwanger in ihrem Met-Kleid aus. Hab ich irgendwas verpasst oder wurde sie nur unvorteilhaft fotografiert?", lauteten einige Kommentare der erstaunten Community.

Wie die Us Weekly berichtete, sei die Sängerin vor wenigen Tagen über einen Schwangerschaftswitz vom Countrystar und American Idol-Kollegen Luke Bryan (41) nicht so amüsiert gewesen. Während der Castingshow vergangenen Samstag platze es aus Luke nur so heraus: "Und sie ist schwanger!" Daraufhin ruderte er aber schnell zurück und fügte an, dass er nur spaßen würde. Der 33-Jährigen war danach nicht ganz so zum Lachen zumute.

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Katy Perry auf der Met Gala 2018

Neilson Barnard/Getty Images Katy Perry, Sängerin

Frederick M. Brown/Getty Images Luke Bryan und Katy Perry, "American Idol"-Juroren

