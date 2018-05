So sah Til Schweiger (54) früher aus: Der "Keinohrhasen"-Star ist im letzten Monat endlich der Instagram-Familie beigetreten. Bisher hat der Schauspieler noch nicht viel gepostet, erst fünf Bilder zieren den Account des Vierfach-Papas. Darunter sind hauptsächlich Selfies des gebürtigen Freiburgers zu finden. Aber eines der Fotos ist ganz besonders süß: Til teilte jetzt ein niedliches Pic von sich aus seiner Kindheit.

"Klein Tilli", schreibt der Drehbuchautor zu seinem Throwback auf Instagram. Auf dem Bild trägt der junge Til eine Brille und schaut ganz skeptisch mit offenem Mund in die Kamera. Die Gläser hat der 54-Jährige mittlerweile wohl abgelegt. Und auch sonst haben einige Follower Schwierigkeiten, den Schauspieler auf dem niedlichen Foto zu erkennen: "Oh, wie süß! Ich wäre in 100 Jahren nicht darauf gekommen, dass du das bist." Andere Abonnenten des Filmstars schwören hingegen, dass er sich seitdem kaum verändert hätte.

Ganz so jung wie auf diesem Bild war Til bei seinen Anfängen als Schauspieler aber nicht: Der Leinwandstar bekam seine erste Rolle als Jo Zenker in der Lindenstraße erst im Jahr 1990 und somit mit 26 Jahren. Anders als seine jüngste Tochter: Emma (15) feierte ihr Schauspielerdebüt bereits mit fünf Jahren in Papas Film "Barfuss".

Starface.ru / Splash News Til Schweiger bei der "Kokowääh"-Premiere in Russland

Becher/WENN.com Til Schweiger in Hamburg, 2018

WENN.com Emma Schweiger, Schauspielerin

