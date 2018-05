Dieses Abenteuer könnte für Saskia Atzerodt (26) noch ziemlich unangenehm werden! Bei Bachelor in Paradise sucht die Blondine bereits zum zweiten Mal im Fernsehen die große Liebe. 2016 erhielt sie bei Der Bachelor zwar eine Abfuhr von Leonard Freier (33), danach kam ihre Karriere mit zahlreichen Schlagzeilen aber ordentlich in Fahrt. Eine Vergangenheit, durch die die Ex-Freundin von Nico Schwanz (40) bei ihren neuen Kuppelshow-Kollegen ordentlich aneckt. Bei ihrer Ankunft ziehen die anderen nämlich ordentlich über sie her!

Vor allem die weiblichen "Bachelor in Paradise"-Singles sind ganz und gar nicht davon begeistert, dass Saskia vor der ersten Nacht der Rosen als Konkurrentin auf der thailändischen Insel ankommt. Noch vor der Begrüßung der 26-Jährigen lästern die Ladys heftig über das Playmate. "Sie hat ja auch etwas mitgebracht: Hans und Franz. Sie hatte einen sehr tiefen Ausschnitt, mit sehr viel drin", kritisiert Erika Dorodnova (26) zum Beispiel das freizügige Outfit der Blondine. Bei Carina Spack geht die Antipathie sogar so weit, dass sie Saskia den sofortigen Exit wünscht: "Hoffentlich geht sie gleich wieder", zeigt sich die 21-Jährige nicht sehr kameradschaftlich. Und auch einige Männer schließen einen Flirt mit dem Realitystar partout aus, ohne sie überhaupt persönlich kennenzulernen. "Ich hätte gedacht, dass jemand mit Klasse kommt. Das, was ich von ihr weiß, geht nicht! Ein Showgirl brauche ich nicht", erklärt Johannes Haller seinen deutlichen Standpunkt.

Saskia bemerkt sofort, dass sie von ihren Mitstreitern nicht gerade herzlich empfangen wird. "Es ist echt irre. Vor allem die giftigen Blicke von den Frauen. Das ist schon krass gewesen", vertraut sich die Steuerfachangestellte Oliver Sanne (31) an. Ihr Ziel verliert sie trotzdem nicht aus den Augen: Bei der Besichtigungstour der Villa kommt sie dem Schweizer Christian Rauch näher, der sie auch prompt in die nächste Runde wählt.

MG RTL D / Arya Shirazi Erika Dorodnova, ehemalige "Der Bachelor"-Finalistin

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Saskia Atzerodt bei "Bachelor in Paradise"

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de