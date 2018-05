Daniela Katzenberger (31) hat in Lucas Cordalis (50) ihren absoluten Traummann gefunden. Der Sänger unterstützt seine Liebste nicht nur in allen Lebenslagen, sondern kümmert sich auch rührend um ihre gemeinsame Tochter Sophia (2). Daher nimmt die Kultblondine den Vatertag zum Anlass, ihrem Ehemann in aller Öffentlichkeit für die gemeinsame Zeit zu danken. Doch einfache Worte waren der Social-Media-Queen nicht genug: Sie verfasste viel lieber einen selbst geschriebenen Reim!

Mit einem Foto kurz nach Sophias Geburt erinnert sich Daniela daran, wie ergriffen Lucas damals von seiner Tochter war. "Am 20. August 2015 hieltest du ein kleines Bündel Leben in deinen Händen, konntest deine Augen nicht mehr von ihr abwenden. Überglücklich und mit dicken Freudentränen in den Augen, standest du da und konntest es nicht glauben", schildert sie auf Instagram den emotionalen Moment. Auch knapp drei Jahre später steht für den Schlagerstar seine Familie an erster Stelle: "Du bist der perfekte Papa, anders kann man es nicht sagen, jedes Kind sollte einen Vater wie dich haben. Bleib so perfekt und wunderbar, der beste Papa für unsere Sophia", macht Dani ihrem Gatten eine flammende Liebeserklärung.

Lucas scheint in seiner Vaterrolle auf jeden Fall voll aufzugehen. Im Netz schwärmt auch er von dem gemeinsamen Familienleben. "Für mich ist es das Schönste, Vater zu sein! Es ist spannend, aufregend, herzerfreuend, manchmal auch stressig, aber trotzdem wunderschön", beschreibt er den Alltag mit seiner Tochter Sophia und Ehefrau Daniela.

Instagram / lucascordalis Lucas und Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis mit seiner Tochter Sophia

