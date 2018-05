Marie Wegeners (16) erstes Musikvideo geht jetzt an den Start! Am 5. Mai gewann der Teenie die diesjährige DSDS-Staffel. Nur einen Tag nach der großen Finalshow ging es für die Schülerin ins Studio, um den Clip zu produzieren. Darin überzeugt sie ihre stetig wachsende Fangemeinde mit einer besonders gefühlvollen Performance: "Dieses Lied ist einfach königlich, genauso wie Marie!", schwärmt ein User in den Kommentaren auf YouTube. Doch nach der Veröffentlichung ist für die Nachwuchssängerin noch keine Entspannung angesagt: Derzeit nimmt sie schon ihr erstes Album zusammen mit Dieter Bohlen (64) auf – danach können sich Musikliebhaber wohl auf weitere Videos freuen.



