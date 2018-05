Kurz vor dem Halbfinale flog Klaudia Giez (21) bei Germany's next Topmodel raus. Ihr Auftritt als Mann konnte Modelmama Heidi Klum (44) nicht überzeugen. Allerdings löste ihr Rauswurf viele empörte Reaktionen im Netz aus. Die Berlinerin war überwältigt von dem Support ihrer Fans, bremste aber deren Wut in ihrer Instagram-Story: "Leute, nicht ausrasten. Ich bin nicht gestorben. Ich habe gerade das Gefühl, dass die Welle gerade so krass ist. Aber ich lebe noch."



