Das hat gesessen! Vergangene Woche tanzte Iris Mareike Steen (26) eine Rumba mit Let's Dance-Profi Christian Polanc (39) und fiel damit zumindest bei Juror Joachim Llambi (53) durch. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung fehlten ihm die Worte, so dass er der Schauspielerin sein Urteil verweigerte. Trainiert die GZSZ-Darstellerin vielleicht einfach zu wenig? Nun erklärt der Serienstar, wie sich die Doppelbelastung auf das Training auswirkt.

Im Interview bei Guten Morgen Deutschland gibt Iris zu, dass die Übungseinheiten im Tanzstudio schon ein wenig unter den Dreharbeiten der Soap leiden: "Wenn man zwei große Belastungen hat, kann man sich natürlich nicht auf eines so richtig konzentrieren. Das merke ich jetzt schon." Ihre Schauspielkollegin Valentina Pahde (23) bewundert sie dafür, dass sie das straffe Pensum so gut meistert: "Wir drehen hier den ganzen Tag, sie muss 100 Prozent vorbereitet sein, danach noch zum Training. Also, mein Kopf wäre sowas von voll."

Trotz heftiger Kritik und kurzer Nächte hat die 26-Jährige die Lust am Tanzen noch nicht verloren. "Es bringt mir wirklich Spaß und es gibt mir auch Energie. Insgesamt habe ich immer Vorfreude, wenn ich zum Training komme", verrät sie im Interview. Am Freitag muss Iris ihre Dancing Skills mit einer Salsa erneut unter Beweis stellen.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Schauspielerin Iris Mareike Steen und Valentina Pahde

MG RTL D/ Guido Engels Iris Mareike Steen und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Iris Mareike Steen beim Stretching

