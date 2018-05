Sieben Kandidaten müssen sich in der achten Liveshow Let's Dance auch heute wieder auf dem Parkett beweisen. Die elfte Staffel der beliebten Tanzshow hielt bis jetzt schon die eine oder andere Überraschung parat – doch natürlich wird auch in diesem Jahr der Traum von der Tanzkrone für einen Hobbytänzer wahr. Die Frage ist nur: Welcher Promi tanzt aktuell ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Zuschauer?

Für Barbara Meier (31) hätte es in der vergangenen Show nicht besser laufen können: Das Model sicherte sich 30 Punkte und auch die Zuschauer ließen sie mit zahlreichen Anrufen nicht im Stich. Ob ihr diese Gunst auch heute zuteil wird? Genügend Konkurrenz hat die Ex-GNTM-Gewinnerin allemal: Mit der technisch akkuraten Judith Williams (45) und der wandlungsfähigen Julia Dietze (37) hat sie immerhin gleich zwei punktestarke Gegnerinnen. Ebenfalls noch dabei um die Tanzkrone: GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26). Woche für Woche wählen sie ihre Fans weiter – ganz ungeachtet dessen, was Jury-Bösewicht Joachim Llambi (nicht) zu sagen hat.

Spannend dürfte es aber auch bei den Herren werden: Comedian Ingolf Lück (60) muss sich bei einer Rumba ganz seinen Gefühlen hingeben, während Thomas Hermanns (55) der Show mit einem Slowfox hoffentlich die richtige Prise Eleganz verpasst. Bela Klentze hingegen sorgt für die nötige Portion Spaß: Er tanzt mit Oana Nechiti (30) den Quickstep – doch ob ihm dabei die Puste ausgehen wird? Was meint ihr, wer hat den Pokal am meisten verdient?

Florian Ebener/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca bei der 6. "Let's Dance"-Show

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück bei "Let's Dance"

