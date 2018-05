Das gab es noch nie in der Geschichte von Let's Dance: Weil ihn die romantische Rumba von GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) und ihrem Tanzpartner Christian Polanc (39) nicht überzeugen konnte, verzichtete Juror Joachim Llambi (53) prompt darauf, ein Urteil abzugeben – eine Reaktion, die der Schauspielerin Tränen der Enttäuschung in die Augen trieb. Doch nicht nur die Zuschauer geben Iris Rückendeckung: Auch die deutschen Promis kritisieren das Verhalten des Halbspaniers aufs Schärfste!

Hat es der 53-Jährige mit seiner ausbleibenden Jurybewertung für Iris auf die Spitze getrieben? Webstar Roman Lochmann (18), für den die "Let's Dance"-Reise gestern ein jähes Ende nahm, fehlt jegliches Verständnis für den zynischen Move. "Die Stimmung war heute backstage echt scheiße bei allen. Was da bei Iris passiert ist, das tut einfach nur weh. Wir sind alle nur Menschen und das sollte man nicht vergessen. Das bricht einem wirklich das Herz", plauderte er im Interview mit Promiflash aus. Auch Llambis Liebling, Leinwandschönheit Julia Dietze (37), konnte die Reaktion des Jurors kaum fassen: "Hier stehen jede Woche Menschen und Künstler, die sich wirklich sehr bemühen und ihr Bestes geben, deshalb kann so manche Kritik auch wehtun."

Auch Dance-Coach Christian verlor keine freundlichen Worte über die Aktion des Urgesteins des beliebten RTL-Formates. "Gar kein Urteil zu bekommen, finde ich einfach nur respektlos. Das hat Iris in keinster Weise verdient", wetterte er. Ob die Stimmung im Tanzkader nächste Woche wieder gewohnt harmonisch sein wird? Was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

