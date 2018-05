In der letzten Folge von Germany's next Topmodel wurde es emotional. Gleich drei Mädels mussten ihre Koffer packen: Klaudia (21), Sally (17) und Sara (24) bekamen von Heidi kein Foto. Bei den verbliebenen Halbfinal-Girls löste das große Trauer aus. Auf Instagram verabschiedeten sich die Mädchen von ihren einstigen Mitstreiterinnen. "Ich bin unglaublich froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Du bist ein so wundervoller und besonderer Mensch", schrieb zum Beispiel Jennifer (23) über Klaudi.



