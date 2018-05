Am 19. Mai ist es so weit: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) werden in der St. George's Chapel den Bund der Ehe eingehen. Dabei werden auch die Eltern der Amerikanerin, Thomas Markle Sr. und Doria Ragland, anwesend sein. Seinen Schwiegersohn in spe hat der Vater der ehemaligen Schauspielerin jedoch noch nicht kennengelernt. Deshalb könnte er sich umso gründlicher auf das erste Treffen vorbereiten: Thomas soll sich im Internet über Harry informiert haben.

Wie die britische Zeitschrift Daily Mail jetzt berichtet, habe der ehemalige Beleuchter in seinem Heimatort in Mexiko ein Internetcafé aufgesucht. Dort soll der 73-Jährige dabei abgelichtet worden sein, wie er eine Bildergalerie von seiner Tochter und dem Rotschopf mit dem Titel "Prinz Harry und Meghan Markles schönste Momente" durchklickte. Ungefähr 20 Minuten habe Thomas mit seiner Suche verbracht, hieß es weiter. Thomas könnte bei der Onlinerecherche ein paar Inspirationen für eine eventuelle Hochzeitsrede gesucht haben. Bislang ist die Echtheit der Fotos jedoch noch nicht bestätigt.

Meghans Papa wird die Reise über den großen Teich nämlich in gut einer Woche antreten, denn bei der Trauung wird er eine bedeutende Rolle einnehmen. Er darf seine Tochter zum Altar führen und sie an den Prinzen übergeben. Und obwohl der Wahlmexikaner sein zukünftiges Familienmitglied noch nie getroffen hat, soll er ihn jetzt schon ins Herz geschlossen haben.

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle

Instagram / meghanmarkle Meghan Markle als Baby mit ihrem Vater Thomas Markle

Geoff Robins/AFP/Getty Images Doria Ragland und ihre Tochter Meghan Markle bei den "Invictus Games" 2017

