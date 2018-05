Nächste Woche hat das Bibbern ein Ende: Im großen Finale entscheidet sich, wer Germany's next Topmodel wird und den heiß begehrten Titel in diesem Jahr tragen darf. Promiflash-Leser würden sich laut einer Umfrage besonders für Toni (18) und Julianna (20) freuen und wollen die beiden Team-Michael-Kandidatinnen dort auf dem Sieger-Catwalk sehen. Doch wen sieht die gelockte 20-Jährige selbst in der finalen Show? "Ich hab halt meine Lieblinge, die ich besonders ins Herz geschlossen habe", verriet Julianna im Promiflash-Interview. Und auch Ex-Konkurrentin Shari (23) gönnt es zwei der fünf verbliebenen Halbfinalistinnen ganz besonders.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de