Bella Hadid (21) ist nicht nur wunderschön und supererfolgreich, sondern offensichtlich auch total in love. Der Glückliche: Ex-Freund Abel Makkonen Tesfaye, besser bekannt als The Weeknd (28). Vor wenigen Tagen wurden der Sänger und das Model knutschend in Cannes erwischt. Seither sind sich die Fans sicher, dass die zwei wieder ein Liebespaar sind. Dass es sich bei der wilden Knutscherei tatsächlich nicht nur um einen Party-Ausrutscher handelte, könnten nun die neusten Entwicklungen beweisen!

Bella war im Rahmen der Filmfestspiele Teil der Fashion For Relief-Show in Cannes. In ihren atemberaubenden Kleidern verzauberte die jüngere Schwester von Gigi Hadid (23) das Publikum. Zu den Besuchern der Wohltätigkeitsmodenschau zählte unter anderem auch The Weekend. Laut Just Jared ließ es sich der gebürtige Kanadier nämlich nicht nehmen, die 21-Jährige vor Ort zu unterstützen. Ob der Support des R&B-Künstlers nun der endgültige Beweis ist, dass die Herzen der Superstars wieder im selben Takt schlagen?

Neben Bella stolzierten in der französischen Filmstadt im Übrigen weitere Topmodels über den Laufsteg: Brit-Beauty Naomi Campbell (47), die angolanische Catwalk-Schönheit Maria Borges (25) und das aus Russland stammende Fotomodell Natalia Vodianova (36) sammelten mit ihrer Teilnahme an der Fashion For Relief-Gala Geld für den guten Zweck.

Splash News Bella Hadid und The Weeknd bei der Magnum VIP Party in Cannes

Anzeige

Thibaut Daliphard/E-PRESS PHOTO Bella Hadid bei der Fashion For Relief-Gala in Cannes

Anzeige

Gigi Iorio / Splash News Bella Hadid, Naomi Campbell und Natalia Vodianova (v.l.) bei einer Fashion-Show in Cannes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de