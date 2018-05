Der Kampf um die Rosen ist eröffnet! Seit letzter Woche läuft die erste Staffel von Bachelor in Paradise im deutschen TV. Auch zwei waschechte Ex-Rosenkavaliere suchen auf Koh Samui noch einmal die große Liebe. Während der Bachelor von 2015, Oliver Sanne (31), schon in der ersten Folge das Resort bezog, kam in der aktuellen Folge Ur-Bachelor Paul Janke (36) dazu. Ist jetzt der Beef zwischen den beiden Rosen-Herren vorprogrammiert?

Zumindest können die beiden Herren es nicht lassen, sich gegenseitig zu necken. Denn als Paul in bunter Robe das Paradies betritt, hat Oli eine ganz andere Vorstellung im Kopf: "Ich dachte: Da kommt jetzt eine attraktive Lady mit blonden Haaren hier rein, voll mein Typ eben. Dann hab ich gesehen, dass es der Rosenkasper schlechthin ist. Der Paul." Oha, ist das ein kleiner Seitenhieb, weil Oliver nun nicht mehr der einzige Bachelor im Paradies ist?

Paul zumindest sieht es gelassen, die beiden Männer witzeln miteinander und machen den ein oder anderen Joke auf Kosten des anderen. Und unbekannt sind sich die beiden ja ohnehin nicht: Paul und Oliver haben sich in den letzten Jahren auf den verschiedensten Veranstaltungen getroffen und kennengelernt.

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Ex-Bachelor

