Na, erkennt ihr diesen kleinen Fratz? Der junge Mann, der so verschmitzt grinst und sein Känguru-Kuscheltier in den Armen hält, ist heute ein echter Frauenschwarm. Einst pummelig und mit kuriosem Mittelscheitel sorgt er heute bei Bachelor in Paradise für jede Menge witzige Momente und halbnackte Tatsachen im Pool. Vor drei Jahren vergab der sogar als TV-Junggeselle zahlreiche Rosen an liebeswillige Damen.

Bei genauerem Hinsehen erkennt man: Der junge Mann ist tatsächlich Ex-Bachelor Oliver Sanne (31). Besonders das Foto aus seiner Jugend ist mit dem heutigen Oli nicht mehr zu vergleichen. Zu dem Pic mit aufgedunsenem Gesicht und Mittelscheitelfrisur schreibt der Düsseldorfer auf Facebook: "Das war 2005! Ein Online-Gamer und Burger-Vernichter in Bestform. Danke, dass die Zeit vorüber ist!" Durch viel Sport, gesunde Ernährung und vor allem Disziplin ist Oliver heute der, der er ist.

Ob seine muskulöse Optik und der neue Vollbart die Ladys auf Koh Samui beeindrucken? Am Mittwoch muss der einstige Rosenverteiler selbst um eine der begehrten Schnittblumen kämpfen.

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne mit 10 Jahren

Instagram / oliversanne.coaching Oliver Sanne, Ex-Bachelor

MG RTL D / Arya Shirazi Oliver Sanne, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

