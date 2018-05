Diesen Vorwurf will Pietro Lombardi (25) nicht auf sich sitzen lassen! Seine Noch-Frau Sarah (25) behauptete erst vor Kurzem, dass sie wegen ihres gemeinsamen Sohemanns schon auf Jobangebote verzichten musste. Der Grund: Papa Pie und dessen Familie hätten keine Zeit gehabt, um sich um den kleinen Alessio (2) zu kümmern, sodass der Working Mom einige Angebote durch die Lappen gingen. Doch der Musiker verteidigt sich: Die Sängerin hätte ihn nie um Hilfe gebeten!

Wie der ehemalige DSDS-Teilnehmer nun in einem Interview mit t-online.de erklärte, verblüffe ihn die Aussage seiner Ex-Partnerin: "Schwachsinn, das ist totaler Schwachsinn. Am Ende des Tages bin ich der Vater. Wenn sie mich bittet, Alessio für zwei Wochen zu nehmen, ist das für mich doch keine Qual." Ganz im Gegenteil: Er freue sich über jede Gelegenheit, Zeit mit seinem Sprössling zu verbringen und habe die Karriere seiner Verflossenen immer unterstützt. "Sarah hat mich nicht einmal gefragt, ob ich zwei Wochen auf den Kleinen aufpassen will", sagte der Karlsruher weiter.

Uneinigkeit herrscht bei dem einstigen Traumpaar eigentlich selten. Trotz ihrer Trennung sind die beiden noch immer ein eingeschworenes Team und verbringen viel Zeit gemeinsam als Familie. Für ihr Söhnchen facetimen sie sogar des Öfteren miteinander, sodass Alessio mit seinen Eltern auch vom Ausland aus sprechen kann.

Monika Fellner/Getty Images Pietro Lombardi, DSDS-Sieger 2011

Hannes Magerstaedt / Getty Images Sarah Lombardi bei der "Fack Ju Göhte – Se Mjusicäl"-Show in München

Andreas Rentz/Getty Images Pietro Lombardi und Sarah Lombardi bei "2017! Menschen, Bilder, Emotionen"

