Der Hype um Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) nimmt immer skurrilere Formen an! An diesem Samstag geben sich der britische Royal und die Ex-Suits-Darstellerin endlich das Jawort. Die Fans fiebern diesem Ereignis seit der Verlobung der Turteltauben im November 2017 entgegen. Die Hardcore-Anhänger der Bald-Eheleute können sich nun mit ganz besonderen Accessoires eindecken – und das königliche Paar am Strand spazieren tragen!

Bei dem Online-Druckservice "Bags of Love" können Kunden ein beliebiges Bild auswählen und auf alle möglichen Dinge drucken lassen. Der Shop kam nun auf die Idee, den Usern ein ganz spezielles Motiv vorzuschlagen: Badeanzüge mit den Gesichtern von Harry und Meghan. Der Preis für das etwas andere Fan-Geschenk: 38 Dollar! Und die kreativen Kleidungsstücke gehen weg wie warme Semmel. Eine PR-Managerin des Online-Shops berichtete gegenüber Huffington Post, dass die Nachfrage nach den Swimsuits massiv sei und stetig weiter wachse.

Wer keinen Badeanzug mit dem Konterfei der Verliebten will, kann sich auch für einen Badeanzug mit dem Gesicht von US-Präsident Donald Trump (71) entscheiden. Den fleischfarbenen Einteiler bietet die amerikanische Website "Beloves Shirts" für 49,95 Dollar an. Kunden aus Europa müssen jedoch 25 Euro Versand dazu zahlen.

DAVID PARKER / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry Mitte April

WPA Pool / Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry bei einem Event in Cardiff, Wales

Splash/BelovedShirts.com Donald Trump Badeanzug

