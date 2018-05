Flimmert auch Pietro Lombardis (25) Privatleben bald wieder über die deutschen Mattscheiben? Bis zur Trennung standen der DSDS-Star und seine – inzwischen – Ex Sarah (25) für eine Doku-Soap vor der Kamera. Die Musiker teilten (fast) alles mit ihren Fans: Hochzeit, Geburt, Hausbau, Urlaube. Sarah macht seit wenigen Tagen alleine weiter. Und wie sieht es bei dem Cappy-Fan aus: Hat Pie Lust auf ein eigenes Fernsehformat?

Mit "Sarah – Zurück zu mir" feiert Sarah auf RTL II ihr TV-Comeback. Mehrere Wochen wird die ehemalige Let's Dance-Kandidatin von Kamerateams begleitet. Für Pietro ist eine Soap allerdings keine Option mehr, wie der gebürtige Karlsruher t-online verrät: "Sie wollten mit uns beiden weitermachen, mit ihr allein und mit mir allein. Das Format habe ich aber abgelehnt. Ich will mein Leben ändern, was anderes machen."

Doch die Fans des Sängers müssen nicht traurig sein: Beinah täglich nimmt der Papa des kleinen Alessio (2) seine Follower auf Instagram und Co. mit in seinen Alltag. Zudem steht der 25-Jährige aktuell in Berlin für das deutsch-chinesische Stück "Der Garten Eden" auf der Bühne. Und als wäre das nicht genug, bringt Pie am 18. Mai seine Solosingle "Phänomenal" auf den Markt.

Facebook / Sarah Lombardi Pietro, Alessio und Sarah Lombardi

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Sarah Lombardi beim "Fack Ju Göhte"-Musical in München

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Pietro Lombardi bei der "Tivoli Cologne"-Eröffnung von Willi Herren in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de