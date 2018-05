Der Prankster geht bereits voll in seiner Vater-Rolle auf! Die YouTuber Julian Claßen (25) und Bibi Heinicke (25) werden zum ersten Mal Eltern. Inzwischen ist auch klar, wie weit die Schwangerschaft der Blondine bereits fortgeschritten ist: Bibi befindet sich im sechsten Monat! Es dauert also noch ein Weilchen, bis das Web-Baby zur Welt kommen wird. Für Julian kann der Moment aber wohl nicht früh genug kommen: Der Bald-Papa ist nämlich jetzt schon völlig vernarrt in seinen ungeborenen Spross!

Bibi hielt in ihrer Instagram-Story einen intimen Moment aus ihrer Schwangerschaft fest: Auf dem Pic ist verschwommen ihr Liebster Julian zu sehen, der im Schlaf liebevoll ihren Bauch umfasst. Dazu schrieb sie: "Meine zwei halten jetzt schon Händchen". Zusätzlich ergänzte sie diese Zeile mit zwei Herzen. Seitdem Bibi und Julian mit einem YouTube-Clip öffentlich gemacht hatten, dass sie Nachwuchs erwarten, lassen sie ihrer Freude über das schöne Ereignis im Netz freien Lauf. So schrieb Julienco zum Beispiel auf der Fotoplattform, dass er einfach nur glücklich sei.

Julian denkt in dieser emotionalen Zeit aber nicht nur an sein Baby, sondern auch an seine Freundin. In seiner Insta-Story teilte er diesen süßen Satz, nachdem das Verkündungs-Video online gegangen war: "Ich liebe dich, Bibi." Was haltet ihr von solchen öffentlichen Bekundigungen? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi

Anzeige

Sonstige Julian Claßen und Bibi Heinicke, YouTuber

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke und Julian Claßen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de