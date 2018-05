Emotionale Offenbarung von Jada Pinkett Smith (46)! Nach außen scheint es so, als führe die Hollywood-Schauspielerin ein perfektes Leben. Sie ist mit Megastar und Frauenschwarm Will Smith (49) verheiratet, hat zwei erfolgreiche Kinder mit ihm und ist selbst in der Filmbranche sehr gefragt. Jetzt verriet die Gotham-Darstellerin aber, dass es eine dunkle Zeit in ihrem Leben gegeben habe, in der sie sich sogar den Tod herbeigewünscht habe.

In der neuesten Episode ihrer Facebook-Show Red Table Talk sprach die 46-Jährige mit ihrer Mutter Adrienne und Tochter Willow (17) über das Thema "schlimme Verluste". Jada meinte, dass ihr größter Verlust der ihrer selbst gewesen sei: "Wenn du erkennst, dass du dich selbst verloren hast, ist das verheerend. Du stellst dir die Frage: Wie finde ich mich wieder? Ich war quasi verblüht, rollte mich wie ein Ball zusammen und wollte einfach nur sterben."

Die TV-Berühmtheit hatte ihre Karriere aufgegeben, um ihre Kinder großziehen zu können. Zusätzlich habe sie ihrem Mann Will als Ehefrau gerecht werden wollen. "Daran würde ich nichts ändern. Aber irgendwo auf dieser langen Reise habe ich mich auch verloren", erklärte die US-Amerikanerin.

Danimal / Splash News Jada Pinkett-Smith, ihre Mutter Adrienne und Tochter Willow in Los Angeles

Anzeige

C.Smith/ WENN.com Trey Smith, Willow Smith, Jaden Smith, Will Smith und Jada Pinkett-Smith

Anzeige

Jen Lowery / Splash News Jada Pinkett-Smith bei den BET Awards in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de