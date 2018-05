Sie kramt süße Erinnerungen hervor! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Klaudia Giez (21) ist derzeit glücklich an den brasilianischen Fotografen Felipe Simon vergeben. Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum ihr die Einzelheiten zu ihrem bisherigen Liebesleben kurzerhand entfallen sind – zum Beispiel, wann sie ihren ersten Kuss verteilt hat: In einem Interview versuchte die quirlige Wahl-Berlinerin jetzt, sich an ihr mehr oder weniger denkwürdiges Knutschdebüt zu erinnern!

"Mein erster Kuss war schnell. Ich war, glaube ich, 16 oder 15, ich kann mich nicht wirklich erinnern", grübelte die 21-Jährige im Gespräch mit ProSieben. Sicher ist nur: Den ersten Kuss hat sich Klaudia für einen ganz besonderen Menschen aufgehoben. Die Knutsch-Premiere erlebte sie nämlich mit ihrem ersten Boyfriend. "Ich war jetzt nicht ganz jung. Ich habe gewartet!", erklärte sie weiter. Inzwischen wisse die angehende Werbekauffrau aber ganz genau, mit welchen Vorzügen sie bei dem anderen Geschlecht punkten kann: "Männer mögen an mir meine Art und dass ich so locker bin mit allen Sachen, dass ich nicht so schnell zickig werde", sagte das Nachwuchsmodel über sich selbst.

Ob das auch für ihren Liebsten Felipe der ausschlaggebende Grund war, um schon nach kurzer Zeit mit seiner Klaudia in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen? Auf alle Fälle scheinen sich die Turteltauben blendend zu verstehen – und wollen zusammen bald auch auf YouTube durchstarten!

Felipe Simon Felipe Simon und Klaudia Giez

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Felipe Simon und Klaudia Giez

