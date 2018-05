Wer verliert beim Germany's next Topmodel-Endspurt die Nerven? Fünf Mädels haben es ins Halbfinale der Castingshow geschafft. So kurz vor dem großen Live-Showdown in Düsseldorf möchte natürlich keine Kandidatin aus dem Wettbewerb fliegen. Umso wichtiger ist es für die Girls, beim Covershooting für das Fashionmagazin Harper's Bazaar gut abzuschneiden. Bei einigen Nachwuchsmodels liegen die Nerven so kurz vor der entscheidenden Fotosession daher blank!

Vor allem Jennifer (23) weiß, wie viel für sie von diesem Shooting abhängt. "Heute steht der wichtigste Kunde vor uns. Deswegen möchte ich sehr, sehr viel von mir zeigen", erzählte die 23-Jährige im ProSieben-Interview. Immer wieder erntete sie in den vergangenen GNTM-Folgen heftige Kritik von Jurychefin Heidi Klum (44), weil sie bislang keinen Job an Land ziehen konnte. Doch der Erfolgsdruck lastet auch auf den anderen Kandidaten. So sagt beispielsweise Nachwuchsmodel Pia (22), die sonst sehr selbstbewusst ist und schon einige Kunden für sich begeistern konnte: "Ich war noch nie so aufgeregt vor einem Shooting, dieses Foto muss einfach perfekt sein."

Mit diesem Shooting feiert die Castingshow eine kleine Premiere. Denn zum ersten Mal in 13 Staffeln wird die Siegerin das Cover von Haper's Bazaar zieren. Bisher waren die Gewinnerinnen immer auf der Titelseite des Lifestyle-Magazins Cosmopolitan abgebildet.

Instagram / jennifer.topmodel.2018 Jennifer, bekannt durch "Germany's next Topmodel"

Instagram / pia.topmodel.2018 Pia Riegel, GNTM-Kandidatin

Hannes Magerstaedt / Getty Images Pia, Jennifer, Julianna, Toni und Christina, GNTM-Kandidatinnen

