Pietro Lombardi (25) begeistert mit neuer Musik! Sein Lied "Phänomenal" hat schon jetzt echtes Ohrwurm-Potenzial und landete bereits nach wenigen Stunden auf Platz eins der iTunes-Charts. Doch keine Fan-Meinung der Welt wiegt vermutlich so viel wie die seiner zwei größten Supporter: Sarah (25) und Alessio (2) sind schon jetzt ganz Feuer und Flamme für Daddys neue Hit-Single. So süß feiern sie Pies Megatrack!

Für Sarah und ihren Sohnemann steht eines fest: "Geiler Song, Papa", schrieb die Sängerin in ihrer Instagram-Story und lieferte gleich eine Hörprobe für ihre Follower mit. Doch nicht nur Pietros Family ist ganz hin und weg: Rap-Kollege Kay One (33) hat sich ebenfalls schon zu Wort gemeldet. "Was für ein Hammersong! Du hast echt nicht zu viel versprochen. Einfach phänomenal", gratulierte er seinem "Señorita"-Buddy zum Chartstürmer auf seinem Profil.

Pietro selbst kann den Erfolg noch gar nicht so ganz fassen, wie er in seiner Insta-Story mitteilte. "Oh mein Gott! Platz eins! Ich weine gleich!", versuchte der 25-Jährige seine Freude in Worte zu fassen. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr auch schon im "Phänomenal"-Fieber? Stimmt ab!

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio finden Pietro Lombardis neuen Song toll

Instagram / _pietrolombardi_ Kay One und Pietro Lombardi

WENN.com Pietro Lombardi beim RTL-Spendenmarathon 2017

