Erst in der vergangenen Nacht hat Pietro Lombardi (25) seinen neuen Song "Phänomenal" rausgebracht – und ist damit jetzt schon auf Platz eins der Download-Charts! Auch viele Stars sind von dem coolen Sommerhit total begeistert. Sarah und Dominic Harrison (26), Johannes Haller und Giovanni Zarrella (40) – sie alle feiern den Song bereits im Netz. Auch Pietros Kumpel Kay One (33), mit dem ihm schon 2017 ein riesiger Charterfolg gelungen ist, ist auf Instagram schon ganz hin und weg: "Was für ein Hammersong! Du hast echt nicht zu viel versprochen. Einfach phänomenal."



