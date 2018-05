Prinz Oscar (2) und Prinzessin Estelle (6) genießen gemeinsam den Frühling! Im Moment sind die Blicke aller Royalfans nach Großbritannien gerichtet, denn am 19. Mai werden sich Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) endlich das Jawort geben. Doch noch vor der Trauung der beiden sorgt nun die schwedische Krone für Schmachtalarm: Es gibt neue offizielle Bilder von Oscar und Estelle – und die Geschwister sind offenbar ein eingespieltes Team!

Erst im März staunten die Fans von Victoria (40) und Daniel (44) von Schweden nicht schlecht, wie groß ihr zweijähriger Sohn Oscar in den vergangenen Monaten geworden ist. Auch seine Schwester Estelle scheint in ihrem Bruder mittlerweile den perfekten Spielkameraden gefunden zu haben. Die aktuellen Bilder der beiden fangen das Duo beim ausgelassenen Herumtoben ein. An der Seite der Sechsjährigen geht der kleine Oscar auf Erkundungstour im Hagapark in der schwedischen Gemeinschaft Solna.

Oscars verschmitztes Grinsen deutet daraufhin, dass in dem Jungen ein genauso großer Schelm wie in seiner Schwester steckt. Mit zahlreichen Aktionen wie müdes Gähnen bei offiziellen Events oder das Abschlecken von Glasscheiben vor den Augen der Fotografen, mauserte sich Estelle in den vergangenen Jahren zum beliebtesten Frechdachs der Schweden.

Linda Broström/Kungahuset.se Prinz Oscar von Schweden

Linda Broström/Kungahuset.se Prinz Oscar und Prinzessin Estelle von Schweden im Mai 2018

Linda Broström/Kungahuset.se Prinzessin Estelle von Schweden

