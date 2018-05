Bibi Heinicke (25) nimmt den Schwarzmalern den Wind aus den Segeln. Seit Bekanntwerden der Schwangerschaft der YouTube-Beauty sorgen sich die kritischen Bibinators, dass sich ihr Idol mit der Arbeit übernimmt und zu wenig auf ihren Nachwuchs achtet. Doch genau diesem Pessimisten macht Bianca in ihrem neuen YouTube-Video jetzt eine Ansage: Die 25-Jährige hat ihre Schwangerschaft voll im Griff und weiß, was gut für sie ist! "Ich weiß ganz genau, dass ich ganz viel Ruhe brauche und da achte ich auch ganz ganz viel drauf. Mir geht’s wirklich super und ich würde niemals irgendwas machen, was mich oder das Baby gefährdet."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de