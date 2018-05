Nur noch sechs Kandidaten kämpfen bei Let's Dance um den Sieg. Besonders gute Chancen auf den Titel "Dancing Star 2018" hat vermutlich Thomas Hermanns (55). Der Moderator hat schon mehrmals 30 Punkte von den Juroren bekommen und gehört damit zu den absoluten Spitzenreitern der prominenten Kandidaten. Und das harte Training zahlt sich nicht nur wegen der großartigen Jury-Kritik aus. Auch sein Body ist – sehr zur Freude des 55-Jährigen – durch das Tanzen super in Shape.

"Wir hatten uns für 'Exklusiv' gewogen und da war es nur ein Kilo weniger, aber ich merke, die Muskeln nehmen zu, also, die ideale Strandfigur, sie kommt. Das wird super. Ich habe gesagt, nach 'Let’s Dance' sofort nach Ibiza, weil so schön wird man nie wieder mit 55", schwärmt Thomas im Promiflash-Interview. Noch liegt dieser Strandurlaub aber in weiter Ferne, denn momentan konzentriert er sich voll auf das Training mit seiner Partnerin Regina Luca (29).

Und zumindest wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, hat der Comedian gute Chancen auf den Einzug ins Finale. Für 23 Prozent der Abstimmenden war Thomas vergangene Woche der "Let's Dance"-Favorit. Allerdings musste er nach seiner recht schwachen Performance am Ende zittern. Ob er die Experten und die TV-Zuschauer am Freitag wieder überzeugen kann? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Instagram / regina_luca_official Thomas Hermanns und Regina Luca

Anzeige

Instagram / regina_luca_official Regina Luca und Thomas Hermanns

Anzeige

Instagram / regina_luca_official Regina Luca und Thomas Hermanns

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de