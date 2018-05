Nicht nur auf dem Parkett gab es bei Let's Dance am Freitag große Überraschungen: Während Titelfavorit Thomas Hermanns (55) nach einer spannenden Show unerwartet das Feld räumen musste, saß im Publikum die frisch erblondete Oana Nechiti (30)! Bislang waren ihre langen, roten Haare das Markenzeichen der Profisportlerin – genau so wirbelte sie sechs Staffeln lang über die Tanzfläche. Mit der Feuermähne ist nun jedoch Schluss: Oana saß gestern mit einem überraschend hellen Schopf im Publikum, der sogar die Produktion geflasht haben dürfte!

In der vergangenen Woche musste die gebürtige Rumänin das Format mit ihrem Schützling Bela Klentze (29) verlassen – der Schauspieler hatte einen Kreuzbandriss erlitten. Die trainingsfreie Zeit nutzte Oana nun für einen Friseurbesuch. Im Exklusiv-Special nach der Show scherzte die 30-Jährige zunächst, sie habe sich einfach mal die Haare gewaschen. "In echt, ich bin zu dieser Entscheidung gekommen, weil ich das sehr lange schon machen wollte und da war immer diese innere Stimme: 'Was denken die anderen? Das war immer dein Markenzeichen'", erzählte Oana.

Von diesem Markenzeichen hat sich die Frohnatur nun getrennt. Nicht einmal der Produktion habe sie Bescheid gesagt, gestand Oana. Ihren Instagram-Fans zeigte die Choreografin in einer Story, dass sie die Hairstylistin ihres Vertrauens aufgesucht hatte – das Ergebnis hielt sie aber tatsächlich bis zur Show geheim. Oanas Liebstem scheint's zu gefallen: Für die Fotografen im Studio posierte Erich Klann (31) verliebt wie eh und je mit seiner frisch blondierten Verlobten! Wie gefällt euch Oanas Look? Stimmt ab!

Florian Ebener/Getty Images (2) Tänzerin Oana Nechiti

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Daniel Hartwich, Bela Klentze, Oana Nechiti und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de