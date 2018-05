Erste Glückwünsche zur Hochzeit: In wenigen Stunden werden Meghan Markle (36) und Prinz Harry (33) endlich vor den Traualtar treten. Zu ihrem großen Tag hat das Brautpaar über 2.640 Gäste eingeladen. Auch Meghans ehemalige Suits-Kollegen dürfen natürlich dabei sein. Schauspieler Patrick J. Adams (36) scheint von der Hochzeit aber schon jetzt total gerührt zu sein: In der vergangenen Nacht postete er eine süße Nachricht an die Braut.

Auf dem Bildschirm spielten Patrick und Meghan jahrelang ein Paar und auch im wahren Leben sollen sie sich gut verstehen. Über das Liebesglück seiner ehemaligen Schauspielpartnerin scheint er sich jedenfalls sehr zu freuen. "Ich gehe jetzt ins Bett und denke über den seltsamen, surrealen und wunderbaren Tag nach, den meine Freundin Meghan morgen haben wird. Meghan – wo auch immer du gerade bist – wir sind so dankbar, hier sein zu dürfen und euch dabei zusehen zu können, wie ihr zusammen diesen monumentalen Schritt macht", schwärmte er auf Twitter.

Acht Staffeln lang hatten Patrick und Meghan gemeinsam vor der Kamera gestanden. Erst nachdem die schöne Brünette ihre Verlobung bekannt gegeben hatte, sind beide aus der Anwaltsserie ausgestiegen.

WPA Pool / Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle im Januar 2018

Anzeige

Getty Images / Astrid Stawiarz Patrick J. Adams bei der Eröffnung der "SUITS"-Ausstellung 2015

Anzeige

Jamie McCarthy / Getty Images Hauptdarsteller der Serie "Suits"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de