Nur drei Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes verkündeten die TV-Stars Jack (32) und Lisa Osbourne (31) ihr Ehe-Aus. Ihre Verbindung hielt sechs Jahre, scheint aber nicht im Bösen gelöst worden zu sein: Über ihre jeweiligen Social-Media-Kanäle posteten Jack und Lisa jetzt dasselbe Statement, das trotz ihrer Trennung voller Liebe steckt – der Liebe zueinander, zu ihrer gemeinsamen Zeit und zu den Töchtern Pearl Clementine (6), Andy Rose (2) und Minnie Theodora.

In dem Schreiben auf Instagram heißt es: "Wir lieben uns noch. Unsere Familie ist das Wichtigste in unserem Leben und wir haben viele Jahre lang alles versucht, damit das funktioniert. Am besten ist es jetzt für unsere Familie, eine liebevolle Trennung zu leben und beste Freunde zu bleiben, die ihre Kinder gemeinsam erziehen." Die sieben Jahre als Paar seien wunderschön gewesen, erfüllt von großartigen Momenten, für die beide auf ewig dankbar seien. "Wir sind enttäuscht, aber sind uns sicher, dass unsere Beziehung als Co-Eltern und Freunde wachsen wird", schrieben die beiden abschließend.

Laut RadarOnline reichte Lisa, die hauptberuflich als Torten-Dekorateurin arbeitet, am 18. Mai die Scheidung ein. Als Grund gab sie "unüberbrückbare Differenzen" an und ließ vermerken, dass die Trennung am 4. Mai stattgefunden habe. Kurz nach ihrer Hochzeit und der Geburt ihres ersten Kindes wurde bei Jack die Nervenkrankheit Multiple Sklerose festgestellt, gegen die das Paar tapfer angekämpft hatte. Auch eine Fehlgeburt mussten die beiden verkraften. Wie sagt ihr zu dem Statement der beiden?

Instagram / jackosbourne Jack Osbourne

Instagram / jackosbourne Jack Osbourne mit seinen Töchtern Pearl Clementine und Andy Rose

Instagram / mrslisao Minnie Theodora Osbourne, jüngste Tochter von Jack und Lisa Osbourne

