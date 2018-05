Die zweite Hälfte der Schwangerschaft hat für sie längst begonnen: YouTube-Star Bibi Heinicke (25) und ihr Liebster Julian Claßen (25) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Das gaben die beiden erst vor Kurzem im Netz bekannt und überraschten die Fans mit der Nachricht, dass die Blondine bereits im sechsten Monat schwanger ist. Nun postet der Bald-Papa ein süßes Throwback-Foto: Schon hier wussten die Turteltauben von ihrem Familienzuwachs!

"Wow, das Bild ist schon knapp vier Monate alt. Da wussten wir schon von unserem Glück, aber haben es noch für uns behalten", scheint sich Julian unter dem Instagram-Post zu wundern, wie viel Zeit bereits vergangen ist. Die werdenden Eltern behielten die frohe Botschaft so lange für sich, um ganz sicher zu gehen, dass es dem Nachwuchs auch wirklich gut geht – immerhin war das Netz bei der Verkündung am 12. Mai tierisch aus dem Häuschen.

Doch obwohl mittlerweile eine süße Wölbung bei seiner Partnerin nicht mehr zu übersehen ist, kann der 25-Jährige sein Glück immer noch nicht fassen: "Irgendwie hab ich das alles noch gar nicht so wirklich realisiert!" Bianca scheint es anders zu gehen – die werdende Mutter wird momentan regelmäßig mit ihrem Babybauch abgelichtet und sammelt so fleißig Erinnerungen an ihre erste Kugelzeit.

Instagram / bibisbeautypalace YouTube-Star Bibi Heinicke im sechsten Schwangerschaftsmonat

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Web-Stars

Instagram / bibisbeautypalace YouTuberin Bibi Heinicke

