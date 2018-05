Er wollte einfach mit ins Video! Sarah Lombardi (25) hält ihre Fans auf dem Laufenden, postet regelmäßig Videos und lässt ihre Community an ihrem Alltag teilhaben. Dazu gehört natürlich auch ihr Sohn Alessio (2), der ihre neueste Instagram-Story crashte und der 25-Jährigen Anweisungen gab: "Mama, mach so das Handy!" Wann und wo sie ihren Jungen zeigt, wägt Sarah genau ab, wie sie Promiflash erklärte: "Natürlich ist es so, dass Alessio aufwachsen soll wie ein ganz normaler Junge. Auf der anderen Seite: Ich bin die Mama, ich bin 24 Stunden mit Alessio unterwegs und muss ja auch meinen Beruf irgendwie machen."



