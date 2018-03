Haben Jeremy Meeks (34) und seine Liebste Chloe Green (27) aus Versehen das Baby-Geschlecht verraten? Vor wenigen Tagen überraschten die beiden US-Turteltauben mit einer Schwanger-Nachricht: Die Liebe des Mugshot-Hotties und der Topshop-Erbin, die mit einer heimlichen Affäre begann, wird tatsächlich durch Nachwuchs gekrönt. Jetzt kam raus: Schon im Februar waren Jeremy und Chloe in L.A. beim Baby-Shopping beobachtet worden – und der Inhalt ihrer Tüten könnte andeuten, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird!

Ein Insider verriet dem Online-Portal TMZ, die Liebenden Mitte Februar bei einem Bummel in Beverly Hills gesichtet zu haben. Das Paar soll damals in der Baby-Boutique "Petit Tresor" stolze 6.000 US-Dollar für Spielzeug und Kleinkind-Accessoires hingeblättert haben. Auf ihrer Einkaufsliste: eine große Kuschelgiraffe, ein Kindersitz fürs Auto und diverse Artikel wie Windeln und Strampler in Babyblau! Ein Anzeichen dafür, dass Jeremy und Chloe einen Sohn erwarten? Rosarote Kleinigkeiten fanden jedenfalls keinen Weg in ihren Einkaufswagen.

Die Romanze zwischen dem Male-Model und Chloe kam im Sommer 2017 ins Rollen. Damals waren der tätowierte Jeremy und seine Auserwählte beim Knutschen von Paparazzi erwischt worden. Das Pikante daran: Jeremy war zu dem Zeitpunkt noch mit seiner Ex-Frau Melissa liiert. Aus der Affäre mit dem Society-Girl wurde dann aber die ganz, ganz große Liebe und der 34-Jährige ließ sich scheiden.

Instagram / chloegreen5 Model Jeremy Meeks und Topshop-Erbin Chloe Green

Anzeige

Instagram / chloegreen5 Jeremy Meeks und Chloe Green

Anzeige

247PAPS.TV / Splash News Jeremy Meeks und Chloe Green auf Barbados

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de