Ihre Kinder sind ihnen jetzt das Wichtigste. In der vergangenen Woche überraschten Lisa (31) und Jack Osbourne (32) mit der traurigen Nachricht: Sie lassen sich scheiden. Sieben Jahre lang waren der Sohn von Rocker Ozzy Osbourne (69) und die Schauspielerin ein Ehepaar. Sie sind Eltern von drei gemeinsamen Töchtern und die stehen trotz des Beziehungsendes jetzt für beide an erster Stelle. In einem Statement auf Instagram betonten Lisa und Jack, dass sie zukünftig als beste Freunde ihre Mädchen großziehen wollen würden. Nur wenige Tage später wurde die fünfköpfige Familie tatsächlich freudestrahlend bei einem Spaziergang durch Los Angeles abgelichtet.



