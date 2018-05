Das ging ja schnell. Nur drei Tage nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (33) hatte die frischgebackene Herzogin Meghan (36) bereits ihren ersten offiziellen royalen Auftritt. Von Aufregung war bei der ehemaligen Schauspielerin keine Spur zu sehen. Bei der vorzeitigen Geburtstagsfeier ihres Schwiegervaters Prinz Charles (69), der sie auch zum Alter geführt hatte, herrschte ausgelassene Stimmung. Meghan witzelte fleißig mit ihrer neuen königlichen Familie und fühlte sich sichtlich wohl!

Prinz Charles, der eigentlich erst im November Geburtstag hat, bekam von seiner Mutter der Queen eine frühe Geburtstagssause geschenkt. Bei bestem Wetter wurden am Dienstag seine Gäste zu einer großen Gartenfeier eingeladen. Auch Meghan strahlte mit der Sonne um die Wette und scherzte ganz vergnügt mit dem Vater ihres Mannes. Charles selbst war auch bester Laune und erlaubte sich wohl, ähnlich wie bei seiner Hochzeitsrede, den einen oder anderen Scherz gegenüber seiner neuen Schwiegertochter.

In Sachen royale Etikette scheint sich die Herzogin von Sussex angepasst zu haben. In einem cremefarbenen Kleid mit passender Strumpfhose, langen Ärmeln und dezentem Hut, fügte sie sich ganz stilvoll in das königliche Umfeld ein. Bei ihrem ersten Auftritt in höfischer Mission noch vor der Trauung hatte sie mit zu viel blanker Haut für einen kleinen Skandal gesorgt.

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Geburtstagsfeier für Prinz Charles

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Herzogin Meghan bei der Geburtstagsfeier von Prinz Charles

Chris Jackson - WPA Pool/Getty Images Meghan Markle und Herzogin Kate beim ersten jährlichen Royal Foundation Forum in London

