Julianna (20) hat schon ordentlich Muffensausen! Das Nachwuchsmodel steht am Donnerstag im Finale der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel. Dabei muss sie sich gegen Pia Riegel (22), Christina Peno (22) und Toni (18) durchsetzen – und vor einem Millionenpublikum live auf der Bühne zeigen, was sie kann. Im Promiflash-Interview verriet die Hobbysängerin jetzt, wovor sie sich bei der Endentscheidung am meisten fürchtet: "Ich glaube, dass Schlimmste für mich wäre, dass ich danach sage: 'Ok, bei dieser Challenge habe ich jetzt irgendwie voll verkackt.'"



