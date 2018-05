Heftiger Gegenwind für Muskelprotz Mike Heiter! Am Dienstagabend verkündete der 26-jährige Essener die überraschende Trennung von Elena Miras – und das, obwohl die Schweizerin mit spanischen Wurzeln in wenigen Wochen ein Baby von ihm erwartet. Für die Fans des einstigen Love Island-Traumpaars ist das Liebes-Aus deshalb ein Riesenschock. Besonders nachdem Elena ihren Ex-Freund für das Ende ihrer Beziehung verantwortlich macht.

In den sozialen Netzwerken betonte Elena, dass die Trennung nicht einvernehmlich verlief. Unter Tränen und voller Wut lässt die Beauty in ihrer Instagram-Story kein gutes Haar an dem Papa ihrer noch ungeborenen Tochter. Aber auch die Community des 1,85 Meter großen Flughafen-Schichtleiters schießt scharf gegen ihn: "Was bist du für ein Mann? Eine Frau kurz vor der Geburt zu verlassen?" "Was für ein Mann verlässt bitte eine schwangere Frau? [...] Schäm dich Junge", "Statt Muskeln sollte dir lieber Gehirn wachsen" oder "Elena und das Kind tun mir so leid! Wie kann man nur so sein? Das nennt man charakterschwach", lauten nur vier der zahlreichen Hate-Kommentare auf Mikes Instagram-Profil.

Warum sich der Mann mit dem 8.000 Euro-Zahnpastalächeln von der Mutter seines Kindes getrennt hat, wollte er in seinem Post (noch) nicht verraten. "Wieso und warum möchte ich nicht breittreten, das ist meiner Meinung nach keine Sache für die Öffentlichkeit", erklärte Mike seine Verschwiegenheit. Allerdings wolle er für seine Tochter da sein. Ein Versprechen, dem Elena hingegen kein Glauben schenkt.

Instagram / mikeheiter13 Die schwangere Elena Miras und zukünftiger Vater Mike Heiter

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Reality-TV-Star

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiters Trennungsstatement

