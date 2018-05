Sein Tod erschütterte die Nation! Im April 2017 wurde der NFL-Star Aaron Hernandez (✝27) tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Er hatte sich in seiner Zelle erhängt. Wegen Mordes war er zuvor zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Seiner Verlobten Shayanna Jenkins hinterließ er noch einen Abschiedsbrief, in der er sie rührend als seine Seelenverwandte bezeichnete. Ein Jahr nach dem tragischen Verlust ihres Liebsten meldet sich genau diese mit erfreulichen Neuigkeiten zurück: Shayanna ist schwanger!

Auf Instagram postete die brünette Beauty jetzt ein Pic, dass sie offensichtlich in freudiger Erwartung zeigt. Behutsam legt sie ihre Hände auf ihr kugelrundes Babybäuchlein, das lediglich mit einem Hauch von Spitze verdeckt wird. "Einige von euch hatten bereits spekuliert, dass in mir ein kleines Wunder heranwächst. Das stimmt. Ich könnte nicht glücklicher darüber sein, dass mein kleines Mädchen bereit ist, die Rolle der besten großen Schwester einzunehmen und freue mich, ein neues Mädchen in unserer Familie zu begrüßen", enthüllte Shayanna die glücklichen News. Wer wohl der Vater ihres Baby-Girls ist?

Gemeinsam mit ihrem Schatz Aaron hat die Schönheit bereits das Töchterchen Avielle Janelle. Dass sie nach seinem Tod einen neuen Mann an ihrer Seite hat, sei laut TMZ Sports eher unwahrscheinlich. Immerhin ist der Sportler der einzige Herr weit und breit auf ihrem gesamten Instagram-Feed! Einige Fans der jungen Frau vermuten jedoch, die Amerikanerin habe sich von den eingefrorenen Spermien ihres verstorbenen Partners befruchten lassen. Genauere Infos sind zurzeit noch nicht bekannt.

