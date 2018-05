Warum gesellte sich Heidi Klum (44) in den Werbepausen nicht zu ihrem Schatz Tom Kaulitz (28)? Beim großen Germany's next Topmodel-Finale sorgte die Show-Chefin und der Tokio Hotel-Gitarrist einmal mehr für eine Premiere: Zum ersten Mal nahm Heidi ihren Neu-Freund mit in ihre Sendung – und der strahlte aus der Front-Row zu seiner Angebeteten hoch. Doch wer glaubt, das Supermodel gesellte sich in den Werbepausen zu ihrem Tom, irrt gewaltig: Heidi ging lieber Moderationskarten durch, als sich zu ihrem Lover zu setzen!

Wie Promiflash vor Ort im Studio beobachten konnte, begab sich Heidi in keinem einzigen Werbeblock zu Tom oder ihrer Familie. Konzentriert besprach die 44-Jährige lieber den Verlauf der großen Finalsendung, als mit ihrem Boyfriend zu turteln. Das war vor einem Jahr im Finale noch ganz anders: Damals hatte Heidi in den Livebreaks mit ihrem damaligen Angebeteten Vito Schnabel (31) ohne Ende geflirtet – hatte ihm sogar ab und an einen Kuss verpasst. Ob die beiden Lovebirds heute wohl noch nicht bereit waren, ihre frische Liebe den deutschen Zuschauern zu zeigen?

Erst vor wenigen Tagen legten Heidi und Tom ihren ersten Auftritt als offizielles Paar hin. Dafür wählten sie den Red Carpet der amfAR-Gala während des internationalen Filmfestivals in Cannes. Wann sie sich auch live im TV als Paar zeigen werden, ist indes noch ungewiss. Bei GNTM geschah diese Premiere dieses Mal auf jeden Fall nicht.

Matt Winkelmeyer/Getty Images Tom Kaulitz in LA 2018

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

WENN.com Topmodel Heidi Klum und Rocker Tom Kaulitz

