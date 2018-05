Spielt er sich und seiner Community etwas vor? Seit zwei Tagen tappen die Fans der werdenden Eltern Denise Temlitz und Pascal Kappés komplett im Dunkeln: Was ist bei dem Paar nur los? In den sozialen Medien sah man Denise zuletzt völlig aufgelöst. Nach nur 13 Wochen Ehe sprach sie davon, Sachen von ihrem Mann erfahren zu haben, die ihr schlichtweg den Boden unter den Füßen weggerissen hätten. Doch während die Bald-Mami ihren Gefühlen im Netz freien Lauf ließ, war von Pascal nichts zu hören. Bis jetzt: Er zeigte sich nun gut gelaunt bei einem Männerabend!

Doch ob es dem Berlin - Tag & Nacht-Star tatsächlich so gut geht, wie seine Instagram-Story vermuten lässt? Die zeigte ihn jetzt strahlend beim abendlichen Grillen mit seiner Männer-Crew. Ob anschließend noch gefeiert wurde? Erst gegen drei Uhr morgens verabschiedete sich Pascal mit einem "Gute Nacht" von seinen Followern. Ob er die vermeintliche Trennung einfach besser wegsteckt als Denise oder ob er sich mithilfe seiner Gang einfach nur ablenken will, weiß nur er selbst. Fakt ist: Eine baldige Versöhnung der beiden ist aktuell nicht in Sicht.

Was genau zwischen ihr und dem Vater ihres Babys vorgefallen ist, behält Denise nach wie vor für sich. In den vergangenen Tagen betonte sie aber immer wieder: Sie braucht vorerst Abstand von Pascal – und jede Menge Zeit, um über ihre gemeinsame Zukunft nachzudenken.

Instagram / pascal.kappes Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz und ihr Ehemann Pascal

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés, Reality-TV-Paar

