Hinter verschlossenen Türen dürfen auch Royals mal entspannen. Auf dem Hochzeitsempfang des britischen Prinz Harry (33) und seiner Braut Meghan (36) waren Kameras streng verboten. Deshalb ließen auch Bruder William (35) und dessen Ehefrau, Herzogin Kate (36), locker und zeigten ihr privates Gesicht. Sie feierten mit Familie und Freunden, sollen bester Laune gewesen sein und sogar das ein oder andere Späßchen gemacht haben. Vor allem eine Emotion habe vorgeherrscht: Stolz!

People sprach mit einem der Hochzeitsgäste, der bestätigte: "William ist so stolz auf seinen Bruder." Und nicht nur auf den! Söhnchen George (4) und Tochter Charlotte (3) agierten als Page Boy und Blumenmädchen und machten ihre Sache so toll, dass Mama Kate aus dem Strahlen nicht mehr herausgekommen sein soll. "Sie war in Topform. Sie und William haben betont, wie begeistert sie seien, dass ihre Kinder mit eingebunden wurden", plauderte der Insider aus.

Der Trauzeuge sei vor allem so entspannt gewesen, weil er nicht im Fokus gestanden habe: "William machte Witze, hatte eine wundervolle Party-Laune. Er muss erleichtert gewesen sein, weil es nicht um ihn ging." Denkt ihr das auch? Stimmt ab!

Steve Parsons/AFP/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz William im Schloss Windsor

Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images Prinz George, Prinz William, Prinzessin Charlotte und Herzogin Kate

Owen Humphreys/AFP/Getty Images Prinz Harry und Prinz William in der St George's Chapel

