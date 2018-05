Was für eine hübsche Herzogin! Vor wenigen Stunden gab Meghan Markle (36) ihrem Prinz Harry (33) das Jawort. Für die romantische Zeremonie wählte die Schauspielern ein schlichtes, aber wunderschönes Kleid mit einer bestickten Schleppe der britischen Designerin Clare Waight Keller. Für die Feier am Abend zog sich Meghan noch mal um – und sorgt mit ihrem Outfit jetzt für einen echten Wow-Moment!

Für den Hochzeitsempfang im Frogmore House entschied sich Meghan für ein Dress von Stella McCartney (46). Der zweite Traum in Weiß an diesem Tag umschmeichelt die Figur der Beauty perfekt – und der Neckholder legt die Schultern der 36-Jährigen frei. Zu ihrer Abendgaderobe wählt Meghan noch schlichte Ohrringe und helle Pumps. Auch Harry kann sich sehen lassen: Er trägt nun einen schlichten, aber gut sitzenden Smoking und dazu eine Fliege. Ganz gen­t­le­man­like fuhr er seine Frau selbst zu dem Empfang – und das in einem elektrischen Jaguar.

Die Hochzeit der frischgebackenen Eheleute sorgte heute weltweit für Gänsehautmomente. Auch bei Harry liegt nur eine Sache in der Luft: jede Menge Liebe! Als seine Meghan die Kapelle betrat, konnte der Rotschopf nicht mehr aufhören zu grinsen und machte seiner Liebsten sofort ein rührendes Kompliment, wie ein Lippenleser erkannt haben will: "Du siehst bezaubernd aus. Ich habe so ein Glück!"

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf dem Weg zu ihrem Hochzeitsempfang

Steve Parsons/AFP/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan am Tag ihrer Hochzeit

Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry vor dem Hochzeitsempfang

