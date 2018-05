Der 21. Mai gilt fortan als absoluter Freudentag im Leben von Bonnie Strange (31). Am Montagabend erblickte nämlich ihr kleines Töchterchen Goldie Venus das Licht der Welt. Das bestätigte die frischgebackene Mama ganz offiziell mit einem zuckersüßen Instagram-Post. Das kecke Model hatte es in den letzten Wochen wahrlich nicht leicht. Ein Fremdgehskandal um Baby-Daddy Leebo Freeman (29) überschattete ihr Schwangerschaftglück. Umso schöner, dass ihr so kurz nach der Geburt ganz viele andere Promis zur Seite stehen.

Unter ihr Instagram-Pic, auf dem das Namensschild ihres kleinen Sonnenscheins vor rosa-flauschigem Hintergrund zu erkennen ist, regnete es allerhand Glückwunsche. Neben Bonnies BFF Riccardo Simonetti, Influencerin Sarah Harrison (26), Ex-GZSZ-Star Sila Sahin (32), YouTuberin Dagi Bee (23), Model Larissa Marolt (25) und Schauspielerin Jenny Elvers (46), meldete sich auch Ex-Bachelor-Kandidatin Samantha Justus (28) mit lieblichen Zeilen zu Wort. "Bonnie, alles richtig gemacht. Die Geburt ist der intimste, schmerzhafteste, kräftezehrendste und zugleich schönste Moment im Leben jeder Frau. Und nur diese entscheidet, mit wem sie das teilen möchte", sprach sie der 31-Jährigen ihre Rückendeckung zu.

Ex-Freund Leebo hatte vor wenigen Tagen das Netz unsicher gemacht und sich darüber empört, dass ihm nicht einmal Zutritt in den Kreißsaal gewährt wurde. Über den großen Zuspruch der Stars dürfte sich die Neu-Mama jedenfalls sehr freuen.

Instagram: Bonnie Strange Bonnie Strange und Riccardo Simonetti

Instagram / samantha_justus Samantha Justus mit Söhnchen Ilja in Hamburg

Instagram / leebothestampede & bonniestrange Leebo Freeman und Bonnie Strange

