Übernimmt Kylie Jenner (20) zu wenig Mamipflichten? In den vergangenen Monaten bekam die Neumutter viel Hate von ihren Followern: Sie sehe mit ihren perfekt gestylten Outfits und superlangen Fingernägeln nicht so aus, als würde sie jemals eine Windel wechseln oder sich anderweitig um ihr Baby kümmern – zudem hat die Beauty gleich mehrere Nannys für ihre kleine Stormi angestellt! Sieht der Reality-Star sein kleines Töchterchen dann überhaupt? Angeblich soll Kylie nur eine Stunde am Tag mit ihrem Mini-Me verbringen!

Wie ein Insider People berichtete, soll die 20-Jährige total genervt sein, wenn sie sich um ihren Nachwuchs kümmert: "Sie lässt vorab immer sicherstellen, dass Stormi lieb ist – denn auf ein weinendes Baby hat sie einfach keine Lust." Dabei verbringe sie nur eine Stunde am Tag mit der Kleinen und habe mittlerweile ganze vier Nannys, die ihr helfen. Die Quelle wisse auch, warum der KUWTK-Star sich so verhält: "Sie nimmt das Mamasein einfach nicht so ernst. Sie ist noch jung und will lieber Spaß haben, rausgehen und mit ihrem Lover alleine sein." Der Kardashian-Jenner-Spross sei ständig ohne ihre Tochter unterwegs, sogar verreist – erst Anfang des Monats postete sie Fotos von einem fancy Jachttrip. Stormi soll zu Hause bei den Betreuerinnen geblieben sein.

Das war nicht der einzige Trip dieser Art: Bereits zwei Monate nach der Geburt feierten der Webstar und Neupapa Travis Scott (26) bereits auf dem Coachella Festival! Auch dort wurde das Neugeborene bei den Nannys gelassen. Wie findet ihr es, dass Kylie angeblich so wenig Zeit mit Stormi verbringt? Stimmt ab!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi im März 2018

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Urlaub

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi

