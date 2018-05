Verliebt wie am ersten Tag! Kennen- und lieben gelernt haben sich Kristina Dörfer (33) und Joscha Kiefer (35) am Set der ehemaligen ARD-Vorabendserie Verbotene Liebe. Seit zehn Jahren sind die Schauspieler inzwischen liiert. Im Dezember 2012 sind die beiden vor den Traualtar getreten. Inzwischen sind die Ex-Sturm der Liebe-Darstellerin und der "SOKO München"-Komissar sogar stolze Zweifach-Eltern – und immer noch super-happy!

Während zahlreiche Liebe zerbrechen, zeigen Kristina und Joscha, dass es auch anders geht. Auf Instagram veröffentlichte die einstige Nu Pagadi-Sängerin einen wunderschönen, romantischen Schnappschuss mit ihrem Schatz. Zu dem Pärchenfoto im Sonnenlicht schrieb die gebürtige Sächsin kurz und knapp "Wir zwei gegen die Welt" und fügt ein Herz-Icon hinzu.

Immer wieder postet Kristina Fotos mit ihrem Gatten. Doch auch ihre Kids sieht man hin und wieder auf ihren Social-Media-Profilen. Seit September 2010 ist die Brünette Mama der heute siebenjährigen Julie Marie. Drei Jahre später machte die Geburt der kleinen Lilly June (5) das Familienglück der Soapies perfekt.

Instagram / kristinadoerfer Joscha Kiefer und Kristina Dörfer mit ihren Töchtern

Instagram / kristinadoerfer Kristina Dörfer und Joscha Kiefer, ehemalige "Verbotene Liebe"-Stars

Instagram / kristinadoerfer Kristina Dörfer mit ihren Töchtern Julie Marie und Lilly June

