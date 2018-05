Khloe Kardashian (33) hat wieder ein Body-Update veröffentlicht! Vor sechs Wochen brachte sie Töchterchen True zur Welt und nun ist die Neumama begierig darauf, ihre Schwangerschaftspfunde loszuwerden. Diesen Monat bekam sie das Go ihres Arztes, dass sie wieder mit dem Sport anfangen darf – seitdem trainiert die Beauty fleißig. Vergangene Woche teilte sie das allererste Foto ihres sportlichen Fortschritts mit ihren Fans. Nun folgte ein Video aus dem Gym und Khloes Bauch ist schon superflach!

In dem Clip in ihrer Instagram-Story am Montag zeigte die Jeansdesignerin stolz ihren straffen Bauch – aber nicht nur das: Sie präsentierte ihren Fans auch das erste kurze Po-Update aus dem Fitnessraum. An ihrem Pfirsichhintern will sie am härtesten arbeiten, wie die 33-Jährige vergangene Woche ebenfalls auf ihrem Social-Media-Profil verriet: "Die Trainingsrückkehr saugt dich aus. [...] Das macht einen richtig müde. Es ist wirklich schwieriger als erwartet."

Das Training zahlt sich aus, denn die Follower machen Khloe fette Komplimente unter ihren aktuellen Fotos: "Wunderschön! Du siehst echt klasse aus! Wie schaffst du das so kurz nach einer Geburt?", "Du bist die heißeste frischgebackene Mum von allen!", meinen nur zwei. Wie findet ihr es, dass Khloe so viel trainiert, um wieder auszusehen wie vor der Schwangerschaft? Stimmt ab!

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson

Snapchat / khloekardashian Khloe Kardashian fünf Wochen nach der Geburt von Töchterchen True

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, TV-Bekanntheit

