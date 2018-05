Eine Woche ist es inzwischen her, dass Elena Miras ihren Followern eine traurige Nachricht im Netz verkündete: Die schwangere Love Island-Siegerin und ihr einstiger Villa-Mitbewohner Mike Heiter sind kein Paar mehr. Während die Schweizerin ihrem Ex heftige Vorwürfe machte und ihrem Ärger online freien Lauf ließ, blieb der Muskelmann stumm. Jetzt beendet Mike sein Schweigen – und sein Beitrag kommt zum Ärger der Fans ohne Worte zur Trennung aus.

Sein Comeback-Posting kommt ohne viel Text aus. Zu dem Instagram-Foto, das Mike lächelnd im Sonnenschein zeigt, schreibt der Essener nur: "Wünsche euch allen einen schönen Tag. Merkt euch, die beste Sprache ist, zu lachen". Während sich einige Follower über die Strahle-Grüße freuen, zeigen sich andere ziemlich erbost. "Ich verstehe nicht, wie du noch lachen kannst, wenn du deine Familie wegschmeißt", kommentierte ein verärgerter User.

Ob Mike mit seinem Lächeln hier wirklich die Trennung wegsteckt? Einige Fans fragen sich, ob der werdende Vater nicht sogar wieder Grund zum Grinsen hat, weil er sich inzwischen mit seiner Verflossenen versöhnt habe. "Ich glaube auch, dass die beiden weiter zusammen sind. Wer feiert denn sonst nur ein paar Tage nach der Trennung von der ach so großen Liebe eine Babyparty, so wie Elena?", gab ein Nutzer zu bedenken. Was glaubt ihr: Lächelt Mike das Beziehungsaus weg oder sind er und Elena gar wieder zusammen? Stimmt ab!

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras im Türkei-Urlaub 2018

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter und Elena Miras

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de