Vor einer Woche schockte Denise Kappés, ehemals Temlitz, ihre Community: Unter Tränen offenbarte die Bald-Mama, dass zwischen ihr und ihrem Mann Pascal etwas Schreckliches vorgefallen sei. Was genau einen Keil zwischen die frisch Vermählten getrieben hat, ist bisher nicht bekannt. Zuletzt stellte die Ex-Bachelor-Kandidatin klar: Sie vermisst ihren Liebsten sehr. Pascal scheint das aber anders zu sehen. Er entfernte alle Erinnerungen an Denise von seinem Social-Media-Kanal!

Wo sich bis vor Kurzem noch glückliche Schnappschüsse und verliebte Momentaufnahmen tummelten, herrscht nun Turtel-Stopp: Pascal hat alle gemeinsamen Fotos mit seiner Ehefrau von seinem Instagram-Account gelöscht. Stattdessen sind nur noch Pics von dem Berlin - Tag & Nacht-Darsteller alleine oder mit Freunden zu finden. Das fiel auch seinen Fans auf: Sie überhäuften den Schauspieler unter seinen Beiträgen mit Fragen, wo die Pärchenbilder geblieben sind.

Seit der Tränenbeichte von Denise schweigt Pascal zu dem ganzen Ehedrama. Er zeigt sich lieber fröhlich mit seinen Kumpels beim Männerabend, strahlend in seinen Storys oder beim lässigen Posieren für Selfies. Auch seine Frau schweigt – bis auf den emotionalen Vermiss-Post – über die Gründe für die vermeintliche Trennung nach 13 Wochen Ehe.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Pascal Kappés

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz und Pascal Kappés bei ihrer Hochzeit

